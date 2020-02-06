Мишустин не одобрил повышение штрафов для автомобилистов

Премьер-министр Михаил Мишустин не одобрил Кодекс об административных нарушениях, предложенный Минюстом. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, новый документ предусматривает ужесточение наказаний для автомобилистов за нарушение правил дорожной безопасности.

Мишустин раскритиковал предложенные санкции. В частности, он отметил, что штраф за превышение скорости в размере 5 тыс. рублей для большинства населения является непосильным. По его мнению, подобные изменения необходимо рассматривать, принимая во внимание уровень платежеспособности граждан.

Кроме того, премьер-министр заявил, что в работе правительства главным ориентиром должно стать мнение общества.

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