Путин и Эрдоган обсудили Сирию в телефонном разговоре

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Эрдоганом по Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что президенты подробно обсудили ситуацию на Ближнем востоке, а также условились принять меры для повышения эффективности координации действий по Сирии на уровне оборонных ведомств.

Также Путин и Эрдоган затронули тему обстрела турецких солдат в Сирии. Президент Турции выразил мнение, что этот инцидент совместные усилия по установлению мира в регионе. Он подчеркнул, что в случае повторения ситуации страна намерена использовать свое право на защиту.

Кроме того, главы государств акцентировали свое внимание на активизации группировок террористических организаций, чьи атаки привели к гибели представителей мирного населения.

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