Мишустин заявил о персональной ответственности вице-премьеров

Глава правительства Михаил Мишустин заявил в четверг о персональной ответственности вице-премьеров за итоги работы курируемых ими ведомств.

Премьер подчеркнул, что координация работы ведомств и министерств будет закреплена конкретно за вице-премьерами.

По словам Мишустина, подобная конструкция подразумевает персональную ответственность каждого вице-премьера за итоги работы министерств, которые он курирует.

«Ну и это создает определенную вертикаль», — цитирует Мишустина РИА «Новости».