Мишустин заявил о персональной ответственности вице-премьеров

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Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной... Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной...
Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной...
Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава правительства Михаил Мишустин заявил в четверг о персональной ответственности вице-премьеров за итоги работы курируемых ими ведомств.

Премьер подчеркнул, что координация работы ведомств и министерств будет закреплена конкретно за вице-премьерами.

По словам Мишустина, подобная конструкция подразумевает персональную ответственность каждого вице-премьера за итоги работы министерств, которые он курирует.

«Ну и это создает определенную вертикаль», — цитирует Мишустина РИА «Новости».