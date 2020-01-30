Мишустин заявил о персональной ответственности вице-премьеров
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Глава правительства Михаил Мишустин заявил в четверг о персональной ответственности вице-премьеров за итоги работы курируемых ими ведомств.
Премьер подчеркнул, что координация работы ведомств и министерств будет закреплена конкретно за вице-премьерами.
По словам Мишустина, подобная конструкция подразумевает персональную ответственность каждого вице-премьера за итоги работы министерств, которые он курирует.
«Ну и это создает определенную вертикаль», — цитирует Мишустина РИА «Новости».