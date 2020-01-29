«Сделка века» предусматривает использование Палестиной портов Израиля

Предложенная президентом США Дональдом Трампом «сделка века» по урегулированию палестино-израильскому конфликту предусматривает доступ Палестины к израильским портам Хайфа и Ашдод. Об этом сообщается в опубликованном на сайте Белого дома пояснении.

Согласно предложенному плану, Палестина сможет использовать порты Хайфа и Ашдод, получит право на использование северного берега Мертвого моря как курортной зоны.

Также Палестина сможет продолжить свои сельскохозяйственные проекты в Иорданской долине, которую будет контролировать Израиль.

Кроме того, Соединенные Штаты намерены поддержать экономическое развитие Палестины путем выделения $50 млрд.

Ранее сообщалось, что Трамп представил проект «сделки века». Проект поддержал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, однако Палестина отвергла предложение США.

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