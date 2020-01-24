Песков: Путин и Зеленский не встретятся до апреля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что до саммита в «нормандском формате» в апреле встреч глав России и Украины не запланировано, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Представитель Кремля отметил, что 23 января в ходе Всемирного форума памяти жертв холокоста в Иерусалиме российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский так и не встретились.

Песков также добавил, что в настоящее время «между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт».

По словам пресс-секретаря, при желании главы государств могут в любой момент договориться о встрече.

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