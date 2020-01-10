В МИД России надеется на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии

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Россия прокомментировала происходящие в Абхазии события. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распространенный комментарий МИД России.

Как отмечается, российская сторона внимательно следит за развитием внутриполитической ситуации в регионе.

Российское внешнеполитическое ведомство расценивает происходящие события в этой стране как ее внутреннее дело.

В комментарии также говорится, что Россия надеется на стабилизацию обстановки в Абхазии в ближайшее время. Речь идет о нормализации в рамках правового поля через прямой мирный диалог сторон.

Акция протеста началась в Сухуме утром 9 января. Причиной протестной активности стало разбирательство в Верховном суде по иску лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинии. Он пытается оспорить решение о выборах президента республики, которые прошли в 2019 году.