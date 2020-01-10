В МИД России протесты в Абхазии считают внутренним делом страны
МИД России прокомментировал происходящие в Абхазии события. Об этом пишет РИА «Новости».
В комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что произошедшие в этой стране события являются ее внутренним делом.
Также дополняется, что российский МИД внимательно следит за развитием событий и надеется на скорейшую стабилизацию обстановки в регионе путем прямого мирного диалога заинтересованных сторон в рамках правового поля.
Акция протеста началась в Сухуме утром 9 января. Причиной протестной активности стало разбирательство в Верховном суде по иску лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинии. Он пытается оспорить решение о выборах президента республики, которые прошли в 2019 году.
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