Глава Минобороны Абхазии призвал власть и оппозицию найти компромисс
Глава Минобороны Абхазии Мираб Кишмария заявил, что оппозиция и власть должны решить свои споры посредством компромисса и не сталкивать народ, передает «Интерфакс».
Он обратился с официальной просьбой, чтобы оппозиция и власть разрешили свои разногласия.
«И не сталкивали народ Абхазии к необратимым последствиям», — добавил министр.
Он отметил, что народ Абхазии уже потерял много сограждан и не хочет больше никого терять. Он отметил, что абхазская армия не будет направлена против жителей.
Накануне стало известно, что протестующие ворвались в администрацию главы Абхазии с требованием отправить в отставку президента. Позднее вечером оппозиция заблокировала здание администрации президента.
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