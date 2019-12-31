Путин и Зеленский пообщались по телефону

Президент России Владимир Путин созвонился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Уточняется, что инициатором звонка стал президент Украины.

В ходе разговора главы государств обсудили заключенную накануне «пакетную» сделку, согласно которой с 1 января 2020 года бесперебойный транзит российского газа в Европу через территорию Украины будет продолжен.

Кроме того, президенты оценили прошедшие переговоры как конструктивные.

В завершении беседы Путин и Зеленский поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Они выразили надежду на благоприятное развитие российско-украинских отношений в 2020 году.