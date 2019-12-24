«Полным бред»: Путин о резолюции ЕП по Второй мировой войне

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Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции в Центре международной торговли в... Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции в Центре международной торговли в...
Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции в Центре международной торговли в...
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин считает «полным бредом» резолюцию Европарламента относительного того, что якобы из-за СССР началась Вторая мировая война, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По мнению главы государства, европейская резолюция ставит на одну доску Германию, и Советский Союз.

«Это, конечно, полный бред», — заявил президент.

Во вторник, 24 декабря Владимир Путин выступает на ежегодной расширенной коллегии Министерства обороны России.

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