США восстанавливают санкции против ядерного объекта в Иране
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США восстанавливают санкции в отношении объекта по обогащению урана в Фордо, Иран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Госдепартамента Соединенных штатов.
Исключения из санкционного режима прекратят свое действие в воскресенье, 15 декабря, отметил источник.
Вопрос о влиянии санкций на Россию представитель Госдепа оставил без ответа.
Ранее стало известно, что Иран приступил к обогащению урана на ядерном объекте в Фордо.
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