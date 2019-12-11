Песков заявил об отсутствии победителей и проигравших на саммите в Париже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что неуместно говорить о победителях или проигравших на саммите в нормандском формате, который прошел 9 декабря в Париже, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, все лидеры имели единую цель — возобновить работу «нормандского формата» после длительного перерыва, а также принять реальные усилия для нахождения мер по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Представитель Кремля отметил, что в этом направлении уже сделаны важные шаги, но многое еще предстоит сделать.

Во встрече лидеров «нормандской четверки» приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский.

До этого Меркель назвала Путина «победителем» на саммите в Париже.