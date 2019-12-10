Путин одобрил идею увольнять госслужащих за хамство

Президенту России Владимиру Путина понравилась идея увольнять государственных служащих, если они будут хамить людям, обратившимся к ним. Об этом сообщает «Интерфакс».

Наказывать госслужащих увольнением предложил член СПЧ Кирилл Кабанов. Услышав такую идею, Путин отметил, что разделяет такую позицию.

По мнению лидера страны, человек, который пришел на работу в государственные органы, хамить другим людям не должен.

Также он напомнил, что в УК уже есть статьи, наказывающие за оскорбления. Он посоветовал посмотреть их и подумать, как отрегулировать вопрос в нормативной базе.

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