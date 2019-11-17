Выгоду для России в заморозке конфликта в Донбассе увидели на Украине

Экс-посол Украины в Евросоюзе и бывший заместитель главы украинского МИД Константин Елисеев заявил, что заморозка конфликта в Донбассе сыграет на руку российской стороне. Об этом сообщают украинские СМИ.

Елисеев также считает, что заморозка конфликта приведет к отмене санкций против России.

По его мнению, в этом случае «украинский вопрос затеряется в международной повестке дня».

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