РФ обвинила США в давлении при голосовании по переносу Первого комитета ГА ООН

Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов рассказал, что американская сторона надавила на страны, чтобы они не проголосовали за предложение о переносе Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в другое место. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, во время голосования большинство выступило против идеи России, так как они проявили «осторожную позицию». Она могла появиться по разным причинам. Например, кто-то из них находится под сильным давлением Соединенных Штатов.

«Другие прикрылись тем, что визовой вопрос - не вопрос Первого комитета», — добавил Белоусов.

В целом, он подчеркнул, что работа России на сессии прошла успешной, так как было принято много резолюций по кибербезопасности и контролю над вооружениями.

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