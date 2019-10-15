Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера»

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Вадим Пристайко Вадим Пристайко
Вадим Пристайко
РИА «Новости»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал альтернативу согласованной Киевом «формуле Штайнмайера». Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам министра, в качестве альтернативы украинским властям пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию.

Он заявил, что такое решение повлияло бы на ситуацию с пенсиями, зарплатами и медицинским страхованием.

По мнению Пристайко, принятая формула является «болезненным компромиссом».

«Если для народа это приемлемая цена — мы это делаем», — подчеркнул Пристайко.

При этом он отметил, что любые договоренности, которые могут привести к миру, необходимо выполнять.