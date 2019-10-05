Президент Литвы оценил сроки возможного захвата своей страны Россией за 36 часов

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Президент Литвы Гитанас Науседа в беседе с CNN выразил свою точку зрения относительно возможности захвата своей страны Россией.

Отмечается, что его спросили о возможном занятии территории Литвы Россией менее, чем за двое суток, о чем свидетельствовали данные аналитического центра RAND. Науседа заявил, что российские власти не способны захватить Литву менее, чем за 36 часов. По его мнению, такой сценарий развития событий слишком пессимистичный.

Литовский лидер отметил, что на такие действия у страны уйдет от 3 до 4 недель, о чем ему рассказали в беседе генералами армии Литвы. Он добавил, что страна может рассчитывать на помощь НАТО при таком раскладе.

Кроме того, президент Литвы уточнил, что выступает за переговоры с российской стороной, однако он не намерен идти на компромисс.

«Если пойдешь на односторонние компромиссы, они расценят это как проявление слабости», — заверил Науседа.

Ранее сообщалось, что литовского депутата обвиняют в связях с Россией.