В МИД России отреагировали на подписание «формулы Штайнмайера» Киевом

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Владимир Песня/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на согласование «формулы Штайнмайера» украинской контактной группой по Донбассу. Об этом сообщает РИА «Новости».

В МИДе оценивают подписание документа позитивно, заявила Захарова.

«Надеемся, это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договоренностей», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу.