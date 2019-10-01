В МИД России отреагировали на подписание «формулы Штайнмайера» Киевом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на согласование «формулы Штайнмайера» украинской контактной группой по Донбассу. Об этом сообщает РИА «Новости».
В МИДе оценивают подписание документа позитивно, заявила Захарова.
«Надеемся, это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договоренностей», — добавила она.
Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу.