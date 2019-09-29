В Германии сочли слова Зеленского в адрес Меркель оскорбительными

Президент Украины Владимир Зеленский, который при общении с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом, сказал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель делает недостаточно для украинской стороны, оскорбил Германию. Об этом сообщает Spiegel.

Как пишет издание, правительство Германии не оценило поступок Зеленского, который в разговоре с Трампом не упомянул о вкладе Меркель в мир на Украине.

Глава фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених добавил, что именно Меркель делала все для того, чтобы украинская территория не превратилась в очаг военного конфликта.

Как отмечается, исправлять сложившуюся ситуацию пытается посол Киева в Берлине Андрей Мельник. Он говорит властям, что Зеленский не забыл про огромное личное участие Меркель.

Ранее сообщалось, что Зеленский отчитал Меркель. По его словам, Германия не оказывает должной поддержки Украине.