В Крыму оценили стратегию украинского генерала по «возвращению» полуострова
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Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал стратегию экс-главы внешней разведки Украины Николая Маломужа о «возвращении» полуострова. Об этом пишет RT.
По его словам, Крым вернулся в состав России по решению жителей региона.
«И говорить сегодня о возвращении Крыма в состав Украины, о котором говорит экс-разведчик, на мой взгляд, некорректно. Мы вернулись в состав России навсегда», — сказал Гемпель.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Ранее сообщалось, что экс-глава внешней разведки Украины предложил новый план по «возвращению» Крыма.