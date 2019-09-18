В Крыму оценили стратегию украинского генерала по «возвращению» полуострова

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал стратегию экс-главы внешней разведки Украины Николая Маломужа о «возвращении» полуострова. Об этом пишет RT.

По его словам, Крым вернулся в состав России по решению жителей региона.

«И говорить сегодня о возвращении Крыма в состав Украины, о котором говорит экс-разведчик, на мой взгляд, некорректно. Мы вернулись в состав России навсегда», — сказал Гемпель.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее сообщалось, что экс-глава внешней разведки Украины предложил новый план по «возвращению» Крыма.