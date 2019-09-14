Премьер Украины намерен соединить Балтийское и Черное моря
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Премьер Украины Алексей Гончарук хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, у властей Украины есть несколько вариантов, которые позволят соединить моря.
Он отметил, что для реализации этой цели необходимо достигнуть договоренностей с Варшавой и Минском.
«Мы уже начали это делать», — подчеркнул Гончарук.
Он пояснил, что существует около 40 водных путей.
Ранее сообщалось, что украинский премьер призвал сделать страну вновь великой.