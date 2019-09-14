Премьер Украины намерен соединить Балтийское и Черное моря

Премьер Украины Алексей Гончарук хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, у властей Украины есть несколько вариантов, которые позволят соединить моря.

Он отметил, что для реализации этой цели необходимо достигнуть договоренностей с Варшавой и Минском.

«Мы уже начали это делать», — подчеркнул Гончарук.

Он пояснил, что существует около 40 водных путей.

Ранее сообщалось, что украинский премьер призвал сделать страну вновь великой.