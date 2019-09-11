Конгрессмен предложил начать расследование в отношении CNN из-за сообщений о шпионе ЦРУ

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Конгрессмен от штата Джорджия Даг Коллинз предложил провести расследование в отношении телекомпании CNN из-за публикации о вывезенном из РФ топовом шпионе, сообщает ТАСС.

Он отметил, что ЦРУ приходится «реагировать на это», и это «вызывает настороженность».

«Мне действительно интересно, чью сторону занимает CNN», — заявил он.

Ранее ЦРУ раскритиковало сообщения СМИ об американском шпионе в Кремле.

Ранее сообщалось, что США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпиона в российском правительстве.