Конгрессмен предложил начать расследование в отношении CNN из-за сообщений о шпионе ЦРУ
Конгрессмен от штата Джорджия Даг Коллинз предложил провести расследование в отношении телекомпании CNN из-за публикации о вывезенном из РФ топовом шпионе, сообщает ТАСС.
Он отметил, что ЦРУ приходится «реагировать на это», и это «вызывает настороженность».
«Мне действительно интересно, чью сторону занимает CNN», — заявил он.
Ранее ЦРУ раскритиковало сообщения СМИ об американском шпионе в Кремле.
Ранее сообщалось, что США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпиона в российском правительстве.