Посольство РФ в Черногории не имеет данных о судьбе Смоленкова
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В посольстве России в Черногории не имеют данных о судьбе Олега Смоленкова, которого называют возможным информатором США в России, после его въезда в страну. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что дипмиссия также не располагает данными о его дальнейших передвижениях, а также о настоящем месте нахождения.
«Посольство не располагает информацией по поводу судьбы господина Смоленкова», — сказал представитель посольства.
Ранее сообщалось, что СМИ показали фото роскошного дома Смоленкова в США.