Посольство РФ в Черногории не имеет данных о судьбе Смоленкова

В посольстве России в Черногории не имеют данных о судьбе Олега Смоленкова, которого называют возможным информатором США в России, после его въезда в страну. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что дипмиссия также не располагает данными о его дальнейших передвижениях, а также о настоящем месте нахождения.

«Посольство не располагает информацией по поводу судьбы господина Смоленкова», — сказал представитель посольства.

Ранее сообщалось, что СМИ показали фото роскошного дома Смоленкова в США.