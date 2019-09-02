Bloomberg: президент Габона госпитализирован в Лондоне

Президент Габона Али бен Бонго Ондимба госпитализирован в Лондоне. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что он был доставлен в больницу в связи с ухудшением здоровья.

Уточняется. что в Габоне в скором времени должно было состояться заседание суда, в который был подан иск ряда организаций с требованием публичного медицинского освидетельствования президента и признания его неспособным по причине здоровья выполнять свои обязанности. Однако суд в понедельник отказался рассматривать данный иск.