Премьер-министр Украины покинул свой пост

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман покинул пост главы правительства. Об этом он сообщил в видеообращении, которое он разместил на своей странице в фейсбуке.

В ролике он пожелал своему преемнику сил и терпения. Политик подчеркнул, что от будущего премьер-министра Украины будет зависеть работа правительства и жизнь украинцев.

«Я продолжу заботиться об успехе нашего великого государства», — сказал Гройсман.

Ранее сообщалось, что Зеленский определился с кандидатурой премьера.