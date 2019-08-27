Путин прилетел в Саратов

Президент России Владимир Путин прибыл в новый аэропорт Саратова «Гагарин», передает ТАСС.

Согласно имеющейся информации, глава государства прибыл в Саратов из Жуковского, где он побывал на международном авиасалоне МАКС-2019.

Уточнятся, что лидер должен познакомиться с тем, как функционирует новая воздушная гавань.

Ранее сообщалось, что первый самолет совершил посадку в новом саратовском аэропорту «Гагарин» 18 августа. Речь идет о тестовом рейсе из столичного Внуково. Его выполняла на самолете Boeing 737-800 авиакомпания «Победа». Воздушное судно совершило посадку в 12.17 (11.17 мск).