Трамп открестился от миллиардера-педофила

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что давно не общался с обвиненным в сексуальной эксплуатации детей и работорговле Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Трампа, он с ним давно поссорился и не общается.

Ранее Трампа обвинили в дружбе с секс-торговцем людьми.

Юрист компании Trump Organization говорит, что у главы страны и Эпштейна нет ничего общего.

Как отмечается, американские журналисты подчеркивают, что есть много доказательств дружбы Трампа и обвиненного в секс-эксплуатации детей и работорговле.