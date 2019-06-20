Чехия призвала Украину «смириться» с присоединением Крыма к РФ
Президент Чехии Милош Земан призвал Украину принять факт воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
Чешский президент заявил, что санкции в отношении России необходимо отменить, поскольку они не являются действенными.
Он также отметил, что в отношении России уже смягчили свои позиции канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также президент Франции Эммануэль Макрон.
Земан добавил, что присоединение Крыма к России является «состоявшимся делом». Он призвал как Украину, так и членов международного сообщества перестать отрицать это.
Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер признал законность присоединения Крыма к России.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.