Чехия призвала Украину «смириться» с присоединением Крыма к РФ

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Президент Чехии Милош Земан призвал Украину принять факт воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Чешский президент заявил, что санкции в отношении России необходимо отменить, поскольку они не являются действенными.

Он также отметил, что в отношении России уже смягчили свои позиции канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также президент Франции Эммануэль Макрон.

Земан добавил, что присоединение Крыма к России является «состоявшимся делом». Он призвал как Украину, так и членов международного сообщества перестать отрицать это.

Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер признал законность присоединения Крыма к России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.