Молдавию назвали «захваченным государством»

Молдавию объявили «захваченным государством». Об этом заявили в парламенте страны после принятия соответствующей декларации, передает Radio Chisinau.

Как отмечается, за принятие декларации о признании республики «захваченным государством» проголосовали 61 из 100 членов парламента.

В самой декларации говорится о том, что в Молдавии захватили и поразили тотальной коррупцией» учреждения государственного и правового характера.

Конституционный суд страны 7 июня обязал главу Молдавии Игоря Додона распустить парламент из-за того, что он не смог в трехмесячный срок сформировать новое правительство. Однако президент отказался подписать соответствующий указ.

Ранее сообщалось, что Додон призвал граждан не превращаться в «пушечное мясо».