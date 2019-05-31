О переговорах РФ и Японии по мирному договору рассказал Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва призывает Токио заключить мирный договор, который бы отражал реалии, и отметил, что проблем по этому вопросу еще немало, передает РИА «Новости».

По его словам, интенсификация переговорного процесса не означает автоматически того, что Россия и Япония «сближают позиции».

«Мы продолжаем разъяснять нашим японским коллегам необходимость заключения мирного договора, который был бы не просто мирным договором, подписанным на другой день после окончания войны, а который все-таки отражал бы десятилетия, прошедшие с тех пор, и отражал бы нынешний уровень отношений между Россией и Японией, а самое главное — задавал бы ориентиры для их дальнейшего развития», — сказал Лавров.

Подробно комментировать ход переговоров по мирному договору стороны отказались.

Ранее сообщалось, что Россия предложила Японии полностью отказаться от виз.