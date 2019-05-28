Задержанный в Косово россиянин освобожден

Задержанный на территории Косово сотрудник миссии ООН из России Михаил Краснощеков был освобожден. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Краснощеков была задержан во время мероприятий против борьбы с преступностью. Согласно последним данным, он был ранен и находился в медицинском учреждении.

По данным РИА «Новости», заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак охарактеризовал его состояние как нормальное.

Ранее сообщалось, что акция по борьбе с преступностью проходила на «обширной» территории Косово. Глава республики добавил, что правоохранители задержали граждан различных национальностей.