Задержанный в Косово россиянин освобожден

Reuters

Задержанный на территории Косово сотрудник миссии ООН из России Михаил Краснощеков был освобожден. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Краснощеков была задержан во время мероприятий против борьбы с преступностью. Согласно последним данным, он был ранен и находился в медицинском учреждении.

По данным РИА «Новости», заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак охарактеризовал его состояние как нормальное.

Ранее сообщалось, что акция по борьбе с преступностью проходила на «обширной» территории Косово. Глава республики добавил, что правоохранители задержали граждан различных национальностей.