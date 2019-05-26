Призыв Коломойского к Зеленскому относительно дефолта оценили в Совфеде

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отреагировал на обращение бизнесмена Игоря Коломойского к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с требованием объявить дефолт. Об этом сообщает RT.

До этого Коломойский отметил, что если Зеленский не пересмотрит свои отношения с МВФ, то «закончит как Петр Порошенко».

По словам Цекова, своими заявлениями украинский олигарх оценивает нынешнее состояние украинского государства.

«Он говорит о том, что государство фактически не в состоянии выплачивать долги», — уточнил Цеков.

Он также добавил, что Коломойский подобными формулировками создает дополнительные проблемы Зеленскому.

В то же время, политик признал правдивость слов Коломойского, отметив, что, если Украина будет продолжать политику экс-президента страны Петра Порошенко в плане выстраивания отношений с Россией, то на Украине наступит дефолт.

Ранее Коломойский потребовал вернуть долю в «Приватбанке».