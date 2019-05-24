Ляшко потребовал завести дело на Зеленского из-за охранника

Лидер «Радикальной партии» Украины Олег Ляшко потребовал возбудить уголовное дело из-за того, что охранники президента Владимира Зеленского якобы избили журналиста, сообщает РИА «Новости».

Ранее ряд СМИ сообщил, что охрана Зеленского ударила журналиста издания Liga.net. Журналист заявил впоследствии, что получил локтем в живот, но это не было избиением.

Ляшко заявил, что охранники Зеленского избили журналиста за вопрос о кадровых назначениях.

Он потребовал от ГПУ завести за препятствование журналистской деятельности.

Ранее сообщалось, что сериал «Слуга народа» с Зеленским заблокировали в YouTube.