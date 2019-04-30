Горбачев заявил о необходимости диалога между Россией и США

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что России и США необходимо вести стратегический диалог, потому что ядерное сдерживание не защищает мир, а подвергает его опасности. Такое мнение он выразил в статье, опубликованной в The Wall Street Journal.

«Я согласен с ними о безотлагательной необходимости (возобновления. — RT) стратегического взаимодействия между США и Россией. Я также убеждён в том, что ядерное сдерживание вместо того, чтобы защищать мир, ставит его под постоянную угрозу», — отметил Горбачёв.

Новость дополняется.