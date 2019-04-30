Замгенпрокурора США подал в отставку
Заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн направил президенту Дональду Трампу письмо с прошением об отставке, сообщает Reuters.
Он пояснил, что на данном посту мало кто остается более двух лет.
Он также поблагодарил Трампа за возможность служить стране, и отметил, что президент верен целям, о которых объявил в ходе предвыборной кампании.
Розенстайн намерен покинуть пост 11 мая.
В 2018 году 11 республиканцев из палаты представителей конгресса США выступили с инициативой вынесения импичмента заместителю генерального прокурора Роду Розенстайну.