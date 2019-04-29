Помпео: Россия продолжит вмешиваться в выборы в США «даже в 2050 году»

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Американский госсекретарь Майк Помпео предупредил об опасности «российского вмешательства» в выборы на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Помпео, российская сторона якобы вмешивалась в американские выборы с 1974 года и продолжает делать это до сих пор.

«Сейчас наша задача в том, чтобы защитить выборы в 2020 году», — заявил Помпео.

Он добавил, что «российское вмешательство» продолжится «даже в 2050 году».

Ранее заместитель генпрокурора США Род Розенштейн раскритиковал администрацию экс-президента США Барака Обамы, отметив, что ее реакция на хакерские атаки со стороны России была неадекватна ситуации.