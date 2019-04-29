Пушков оценил слова Зеленского о «миссии» Украины
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова победителя украинских президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что якобы миссия Украины быть примером демократии для пост-советских стран.
По его словам, Зеленскому необходимо отдать под суд виновных «в резне в Одессе», перед тем как говорить о миссии Украины.
Он также добавил, что в настоящее время Украина является «пугалом, а не примером».
Ранее Зеленский заявил, что Украина не откажется от своей миссии «служить примером демократии».