«Еще немножко потерплю»: Саакашвили о запрете въезжать на Украину
Экс-глава Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили заявил, что он ожидал отрицательного ответа Госпогранслужбы о возможности его возвращения на Украину. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Он подчеркнул, что не ожидал «другого ответа», пока Петр Порошенко является президентом страны.
«Ничего, еще немножко потерплю после стольких месяцев ожидания», — заключил Саакашвили.
Ранее сообщалось, что Госпогранслужба отказала Саакашвили во въезде на Украину.