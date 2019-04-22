«Еще немножко потерплю»: Саакашвили о запрете въезжать на Украину

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Экс-глава Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили заявил, что он ожидал отрицательного ответа Госпогранслужбы о возможности его возвращения на Украину. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Он подчеркнул, что не ожидал «другого ответа», пока Петр Порошенко является президентом страны.

«Ничего, еще немножко потерплю после стольких месяцев ожидания», — заключил Саакашвили.

Ранее сообщалось, что Госпогранслужба отказала Саакашвили во въезде на Украину.