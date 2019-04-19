Трамп возмутился заявлениями о себе в «безумном» докладе Мюллера
Президент США Дональд Трамп заявил, что высказывания определенных людей в «безумном» докладе спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера являются сфабрикованными и полностью ложными. Об этом он написал в твиттере.
Американский лидер подчеркнул, что этот документ был написан 18-ю демократами-ненавистниками и добавил, что никогда не соглашался давать показания.
«...для меня не было необходимости отвечать на заявления, сделанные в этом «докладе», некоторые из которых являются полной чушью...», — отметил Трамп.
Ранее сообщалось, что Трамп возложил ответственность за «вмешательство» России в выборы на экс-президента США Барака Обаму.
18 апреля отредактированную версию доклада Мюллера представили в Конгрессе США, после чего ведомство выложило документ на своем сайте в открытом доступе. Доклад подтвердил отсутствие сговора между предвыборным штабом Трампа и Россией.
Россия неоднократно отвергала обвинения американской стороны в попытках повлиять на результаты президентских выборов в США в 2016 году.