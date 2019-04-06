В Британии начали выпускать «неевропейские» паспорта
МВД Великобритании начало выпускать паспорта, на передней стороне обложки которых больше нет слов «Европейский союз». Об этом сообщает Independent.
Как отмечается, такие паспорта были введены в обращение с 30 марта 2019 года.
По словам официального представителя МВД, пока Британия не вышла из ЕС, жители страны будут получать старые и новые паспорта. В конце 2019 года правительство планирует начать выпускать национальные паспорта с синей обложкой.
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По данным издания, британцы были очень удивлены подобным нововведением.
Ранее сообщалось, что в ЕС отклонили предложение Мэй о новой отсрочке Brexit.