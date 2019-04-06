На Трампа подали в суд 20 штатов из-за строительства стены на границе с Мексикой
Власти 20 американских штатов подали в суд на президента страны Дональда Трампа из-за его планов использовать бюджетные деньги на возведение стены на границе с Мексикой. Об этом сообщается на сайте генерального прокурора штата Нью-Йорка Летиции Джеймс.
По данным Джеймс, власти направивших иск штатов пытаются «заблокировать незаконную попытку» администрации Трампа выделить $1,6 млрд бюджетных средств на создание стены на границе США с Мексикой. Эти деньги предназначены для пресечение незаконного оборота наркотиков и строительства военных объектов в стране, заявили власти 20 штатов.
Кроме того, в заявлении против планов Трампа говорится о том, что стена может существенно навредить окружающей среде.
Ранее сообщалось, что Трамп поехал на границу США с Мексикой.