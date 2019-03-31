Ляшко проголосовал и нарушил закон

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Кандидат на пост президента Украины Олег Ляшко проголосовал на выборах с нарушением закона, передает «112 Украина».

Комитет избирателей Украины утверждает, что во время голосования Ляшко продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления.

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За нарушение по ст. 159 УК Украины ему грозит штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.