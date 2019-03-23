«Побежали к Путину»: Порошенко раскритиковал Медведчука и Бойко
Президент Украины Петр Порошенко обрушился с критикой на лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и кандидата в президенты Юрия Бойко за их поездку в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, это произошло во время его выступления в Черновицкой области.
«Что они поехали туда вымаливать, какие экономические интересы, что они со слезами на глазах, протянув руку, поползли на коленях и просили у Путина?, — сказал Порошенко.
Он подчеркнул, что все видели в новостях, что они «побежали к Путину», но стоит напомнить, что «Москва слезам не верит». Украинский лидер добавил, что Медведчук и Бойко хотят снова посадить страну на «российскую газовую иглу».
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку визита Медведчука и Бойко в Россию.