Захарова рассказала о третьем подозреваемом по делу Скрипалей

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вбросом информацию о третьем подозреваемом в деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери, передает РИА «Новости».

«Мы действительно видели эту публикацию. Это скупые единичные, я бы сказала не столько материалы, материалов-то как раз много, но скупые формы появления этих материалов по так называемому делу Скрипалей, потому что, кроме как утечек в СМИ, ничего более точного или официального мы не видим, к сожалению», — сказала Захарова.

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Она добавила, что это очередные антироссийские домыслы в британских СМИ.

Ранее The Telegraph сообщил, что в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери «российским агентам» Александру Петрову и Руслану Боширову помогал некто Сергей Федотов, который на некоторое время остался в Британии после покушения.