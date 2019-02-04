МИД направил ноту Франции после слов Макрона о российских СМИ

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Российский МИД направил ноту в посольство Франции с просьбой прокомментировать высказывания президента Эммануэля Макрона о «вмешательстве» российских СМИ в протесты «желтых жилетов». Об этом сообщает RT со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.

По ее словам, публикация со словами Макрона не выглядит поддельной, в связи с чем Захарова отметила, что Макрон «позволил себе весьма специфические высказывания» как в отношении российских СМИ, так и в отношении внутриполитических событий во Франции.

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Он добавила, что чтобы убедиться в точности цитат МИД направил в посольство Франции в Москве ноту с просьбой прояснить официальную позицию Парижа по данному вопросу. Макрон, в частности, называет представителей протестующих «придурками», а российские СМИ — «пропагандистами».

Ранее СМИ рассказали, что Макрон намерен успокоить «желтых жилетов» с помощью референдума.