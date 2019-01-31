В Кремле ответили на вопрос об изменении отбора сенаторов после задержания Арашукова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное изменение системы отбора членов Совета Федерации на фоне задержания накануне сенатора Рауфа Арашукова, передает ТАСС.
По его словам, после произошедшего вопросы о доверии к главе Карачаево-Черкесии не возникали.
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«Мне неизвестно, чтобы готовились какие-то корректировки [системы выбора сенатора]», — сказал Песков.
Ранее Песков рассказал, что знал Путин о задержании сенатора Арашукова.
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков.