В Кремле ответили на вопрос об изменении отбора сенаторов после задержания Арашукова

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное изменение системы отбора членов Совета Федерации на фоне задержания накануне сенатора Рауфа Арашукова, передает ТАСС.

По его словам, после произошедшего вопросы о доверии к главе Карачаево-Черкесии не возникали.

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«Мне неизвестно, чтобы готовились какие-то корректировки [системы выбора сенатора]», — сказал Песков.

Ранее Песков рассказал, что знал Путин о задержании сенатора Арашукова.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков.