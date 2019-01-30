СК назвал причину задержания отца сенатора Арашукова

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Отец сенатора от Карачаево-Черкесии Рауль Арашуков был задержан по подозрению в причастности к хищениям газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд руб. и ряде других преступлений. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, Арашуков-старший также подозревается в создании преступного сообщества с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.210 УК России) и мошенничестве (ч.4 ст.159 УК России).

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Также отмечается,что в настоящее время СК совместно с ФСБ России проводит работы по декриминализации Карачаево-Черкесской Республики.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Позже в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков.

Ранее сообщалось, что сенатору Арашукову потребовался переводчик на допросе.