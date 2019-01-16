Путин оценил стремление Сербии вступить в ЕС

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Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона «с уважением» относится к желанию страны вступить в Европейский союз (ЕС). Об этом он сказал в интервью сербским СМИ, его текст опубликован на сайте Кремля.

По словам президента, Россия в отличие от Запада не ставит перед Сербией «искусственного выбора», заключающегося в выборе единственного приоритетного союзника.

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«[Российские власти] убеждены, что евроинтеграционные устремления Сербии, как и участие России в Евразийском экономическом союзе, не служат препятствием для наращивания нашего разнопланового сотрудничества», — отметил Путин.

Также он добавил, что в современном мире активно развиваются «интеграционные процессы».

Ранее Путин потребовал от Европы гарантий по «Турецкому потоку».