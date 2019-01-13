Венесуэла возмущена заявлением Болтона о непризнании Мадуро

Венесуэла осудила высказывания советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о непризнании власти президента Николаса Мадуро, передает РИА «Новости».

«Этот заговор во главе с советником по национальной безопасности правительства США Джоном Болтоном имеет целью насильственно навязать венесуэльскому народу марионеточное правительство, мандат которого не отвечает ни конституции, ни народной воле, а отвечает интересам транснациональных корпораций США, как они пытались это безуспешно сделать в 2002 году», — говорится в заявлении.

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По мнению ведомства, в то время как президент Мадуро призывает к уважительному диалогу между двумя странами, Болтон выступает за основанный на перевороте сценарий.

Ранее Болтон заявил, что «незаконный режим Мадуро напрямую ответственен за безопасность всех венесуэльцев, которые громко требуют права свободно избирать своих лидеров».