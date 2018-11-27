В Белом доме раскрыли детали будущего разговора Трампа и Путина на G20
Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон раскрыл подробности предстоящего разговора американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на брифинге для журналистов в Белом доме.
По его словам, главы двух стран обсудят отношения между США и Россией. В частности, вопросы контроля над вооружениями.
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Болтон подчеркнул, что будут обсуждаться все аспекты сферы безопасности, а также региональные вопросы, в том числе, Ближний Восток.
Он отметил, что двусторонняя встреча Трампа и Путина станет продолжением дискуссий лидеров стран в Хельсинки.
Ранее Болтон рассказал подробности о графике Трампа на саммите G20 в Аргентине.