В Белом доме раскрыли детали будущего разговора Трампа и Путина на G20

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Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон раскрыл подробности предстоящего разговора американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на брифинге для журналистов в Белом доме.

По его словам, главы двух стран обсудят отношения между США и Россией. В частности, вопросы контроля над вооружениями.

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Болтон подчеркнул, что будут обсуждаться все аспекты сферы безопасности, а также региональные вопросы, в том числе, Ближний Восток.

Он отметил, что двусторонняя встреча Трампа и Путина станет продолжением дискуссий лидеров стран в Хельсинки.

Ранее Болтон рассказал подробности о графике Трампа на саммите G20 в Аргентине.